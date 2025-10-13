Fonte Ansa

Hamas rilascia i 20 ostaggi in vita, liberati i detenuti palestinesi. Trump in Israele

Dopo due anni Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi ancora in vita, come da accordi, consegnandoli alla Croce Rossa, che a sua volta li ha trasferiti all’esercito israeliano. Esplode la gioia in piazza a Tel Aviv e applausi per Trump. Il presidente Usa è arrivato in Israele, accolto dal premier Netanyahu e ha poi parlato alla Knesset. ‘Questo è un grande e bel giorno, un nuovo inizio’, ha scritto Trump nel libro degli ospiti che ha firmato al Parlamento israeliano. Rilasciati anche tutti i detenuti palestinesi coinvolti nell’accordo.