Green Med Expo e Symposium – Presente anche Gori per parlare di acqua, ambiente e comunicazione

Tutto pronto per il Green Med Expo e Symposium 2026, il principale appuntamento del Mezzogiorno dedicato alla transizione ecologica ed energetica, all’economia circolare e alla sostenibilità, di cui gli Stati Generali dell’Ambiente in Campania rappresentano il momento centrale del confronto istituzionale.

Numerosi gli eventi in programma durante la tre giorni che si svolgerà il 27, 28 e 29 maggio a Napoli presso la Stazione Marittima, con un calendario ricco di workshop, tavole rotonde, incontri tecnici e momenti divulgativi finalizzati a promuovere sinergie, buone pratiche e modelli di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di mettere in rete istituzioni, aziende, professionisti e cittadini.

Anche quest’anno Gori sarà presente nell’ambito delle attività organizzate presso lo stand a cura di Ente Idrico Campano, portando il proprio contributo sui temi della gestione sostenibile della risorsa idrica, dell’innovazione infrastrutturale e della comunicazione ambientale. Uno spazio pensato per raccontare ai visitatori il percorso di trasformazione in atto sul territorio, i risultati raggiunti e i grandi piani di intervento che stanno contribuendo al risanamento ambientale e alla tutela del patrimonio idrico della Campania.

Tra gli appuntamenti in programma, la tavola rotonda “Strategie condivise per una gestione sostenibile del servizio”, prevista il 29 maggio alle ore 12:00 presso la Sala Agave Perseide – Stand Ente Idrico Campano. L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle sfide presenti e future del servizio idrico integrato, con la partecipazione dei vertici di Ente Idrico Campano e di alcuni dei principali gestori campani, tra cui Sabino De Blasi, Presidente di Gori. Al centro del dibattito, temi strategici come resilienza delle infrastrutture, tutela della risorsa idrica, innovazione tecnologica, efficientamento delle reti e sostenibilità ambientale.

Sempre il 29 maggio, a partire dalle ore 9:00, spazio anche al tema della comunicazione del servizio idrico integrato con la sessione “Comunicare l’acqua: informazione, consapevolezza e ruolo dei media”, che vedrà il coinvolgimento di professionisti della comunicazione, giornalisti ed esperti del settore. Un momento di approfondimento dedicato al ruolo dell’informazione nella diffusione di una nuova cultura dell’acqua, sempre più orientata alla sostenibilità, alla partecipazione e alla responsabilità condivisa.

Nel corso della tre giorni, inoltre, presso il corner allestito all’interno dello stand di EIC, Gori racconterà alcuni dei principali programmi di intervento tra cui “Energie per il Sarno” e “Azioni per l’Acqua”: due grandi piani strategici che stanno contribuendo concretamente al risanamento ambientale, alla riduzione delle perdite idriche, al potenziamento delle infrastrutture e al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

L’impegno per il disinquinamento del fiume Sarno sarà raccontato anche attraverso la proiezione del docufilm “Fiume Madre”, promosso da Ente Idrico Campano e Gori, in programma mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 9:10 presso la Sala Calipso della Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del calendario ufficiale del Green Med Expo & Symposium 2026.