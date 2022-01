Grecia – Senza terza dose dopo 7 mesi revocato il Super green pass

In Grecia, dal primo febbraio, chi non ha ricevuto la dose booster dopo 7 mesi dalla seconda dose sarà considerato non vaccinato. Lo ha reso noto ministro della Salute Thanos Plevris, precisando che a chi non avrà la terza dose verrà revocato il certificato equivalente al Super green pass, necessario da novembre per accedere a gran parte dei locali pubblici al chiuso.