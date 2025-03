Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Grecia – Guardia Costiera salva un cane trovato in mare al largo dalla costa

Un evento incredibile al largo di Katakolo in Grecia: un cane esausto, che nuotava a 3 miglia (circa 5 chilometri) al largo della costa greca, è stato salvato venerdì 28 febbraio 2025, a mezzogiorno, da una nave della Guardia Costiera greca. L’unità stava tornando dal porto di Kyllini, navigando a circa tre miglia nautiche dal porto di Katakolo, quando i membri dell’equipaggio si sono accorti che c’era un cane in mare. Grazie ad azioni coordinate, sono riusciti a recuperare l’adorabile Setter di colore marrone e a farlo salire a bordo della barca, sano e salvo. Un gesto, che se non altro, rivela un alto livello di amore per la vita e di coscienziosità.. Il povero animale era visibilmente esausto e ha accettato con grande piacere le cure degli uomini della Guardia Costiera, abbaiando… nel modo appropriato, dicendo così il proprio “grazie” per il salvataggio. Non si sa ancora come il cane sia finito così lontano dalla terraferma poi portato via dalle correnti, oppure è “caduto” da un’imbarcazione che passava al largo di Katakolo? Forse non lo sapremo mai… Tuttavia, la fortuna di questo particolare cane non si è fermata con il suo salvataggio, ma è continuata! Questo perché lo staff dell’hotel “Orizontes” di Katakolo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dimostrando il proprio amore per gli animali, lo ha “adottato” e, ora, gode di cure di alto livello e della… vista privilegiata di cui gode l’hotel!