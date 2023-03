Grecia – Disastro ferroviario a Larissa, arrestato il capostazione

È stato arrestato il capostazione implicato nel disastro ferroviario in Grecia. L’uomo, 59enne, è stato posto in custodia cautelare in carcere ed avrebbe affermato agli inquirenti di essere stato lasciato a lungo da solo in stazione. Secondo fonti giudiziarie il capostazione ha sostenuto che, in base al regolamento, nella notte dell’incidente fino alle 23:00 avrebbero dovuto essere con lui altri colleghi, che invece si sarebbero allontanati prima lasciandolo solo.