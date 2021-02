Granada – Napoli: 2-0. Notte fonda in Europa League: serve un’impresa a Fuorigrotta per passare il turno

Il Granada batte il Napoli per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale: decisivi i 120 secondi tra il 19’ ed il 21’ quando gli spagnoli sono micidiali con un uno-due firmato Herrera- Kenedy. Troppo poco quanto fatto vedere dagli uomini di Gattuso, che non riescono mai ad impensierire seriamente Luis Silva. È di Meret, invece, l’intervento più difficile al 90’ su Herrera. Discorso qualificazione seriamente compromesso; ci vorrà però un altro Napoli al Diego Armando Maradona per ribaltare il risultato maturato al Los Carmines di Granada.

Tabellino

Granada- Napoli 2-0 (pt 2-0)

Marcatori: 19′ Herrera (G), 21′ Kenedy (G)

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo (22′ German), Neva (78′ Victor Diaz); Herrera, Gonalons (78′ Brice); Machis (69′ Soro), Montoro, Kenedy (69′ Puertas); Molina. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka (64′ Bakayoko), Elmas, Politano (46′ Zielinski), Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Ammoniti: Elmas (N), Di Lorenzo (N), Foulquier (G), Insigne (N), Rui Silva (G), Zielinski (N), Victor Diaz (G), Brice (G), Montoro (G)