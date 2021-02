Granada – Napoli 2-0, le pagelle: poco da salvare, Lobotka, Di Lorenzo e Osimhen i peggiori

MERET 6: poche colpe in occasione dei gol subiti, sul primo arriva sul pallone ma il colpo di testa di Herrera è potente e ravvicinato. Bella parata nel finale. Trafitto

DI LORENZO 4,5: si perde l’uomo sul primo gol spagnolo, fuori posizione sul secondo. Lascia praterie alle sue spalle. Sciagurato

MAKSIMOVIC 5,5: gioca con poca personalità facendo fatica a guidare il reparto. Non commette errori grossolani ma sembra poco presente. Timido

RRAHMANI 5,5: grosso passo indietro rispetto alla gara con la Juve. Marcature blande e scarsa aggressività nel coprire la sua zona. Fallisce anche una ghiotta chance di testa. Timoroso

MARIO RUI 5,5: incide poco in fase offensiva, non manca qualche sbavatura, come una brutta palla persa nella ripresa che innesca pericolosamente il Granada. Arruffone

ELMAS 5,5: prova ad inserirsi tra le linee ma manca qualità nella scelta finale. Gioca a sprazzi facendo fatica a tenere alto ritmo e concentrazione. Discontinuo

LOBOTKA 4,5: trotterella in mezzo al campo senza una meta. Nessuna giocata degna di nota, non costruisce e si limita al passaggio corto. Oggetto misterioso (dal 64′ BAKAYOKO 6: contribuisce a tenere alto il baricentro, non sfigura entrando in una fase di gara poco consona alle sue caratteristiche. Onesto)

FABIAN RUIZ 5: nel primo tempo prova a giocare in maniera poco banale ma combina poco. Non si accende. Scarico

POLITANO 5: la sua partita dura soltanto un tempo. Non entra mai nel vivo della manovra, non riesce a saltare l’uomo ed a trovare la profondità. Anonimo (dal 46′ ZIELINSKI 5,5: non dà il cambio di passo sperato al gioco azzurro, sciupa una buona occasione sparando alto. Opaco)

OSIMHEN 4,5: ancora lontano parente del giocatore devastante di inizio stagione. Vaga a vuoto per il campo toccando pochi palloni. Praticamente mai pericoloso. Ectoplasma

INSIGNE 5: poco ispirato, raramente trova la giocata illuminante. Impegno e sacrificio non sono in discussione ma negli ultimi sedici metri è sterile. Annebbiato