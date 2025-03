Gran Bretagna – Collisione tra petroliera e cargo nel mare del Nord

Collisione nel mare del Nord, al largo della coste britanniche, fra una petroliera e una nave cargo. A bordo della petroliera si è sprigionato un incendio, i corso i soccorsi coordinati dalla città portuale inglese di Hull. L’allarme è stato dato poco prima delle 10 ora locale, le 11 in Italia, come si legge in un comunicato diffuso dalla Guardia Costiera britannica. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime, né dettagli su potenziali rischi d’inquinamento.