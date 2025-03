Gragnano – Simula un furto in auto, denunciato 28enne.

Siamo a Gragnano nella città della pasta e negli uffici della locale stazione si presenta un 28enne vittima di furto. In sostanza l’uomo lamenta il furto parziale della propria Audi. Parti meccaniche, sedili, fari e tanto altro… “fortuna che c’è l’assicurazione” dirà la giovane vittima.

I carabinieri, però, vogliono vederci chiaro e soprattutto vogliono vedere l’auto.

Durante il sopralluogo i militari notano che ci sono alcuni particolari – dalla rottura interna del vetro alla mancanza totale della bulloneria – che meritano maggiori approfondimenti.

Partono le perquisizioni simultanee e, mentre i carabinieri trovano nella cantina del 28enne alcuni pezzi denunciati rubati, altri militari trovano dallo zio dell’uomo, che ormai vittima non è più, la restante merce tra cui l’intera tappezzeria. Sedili e fanali erano nella stanza da letto.

L’auto e i pezzi rinvenuti sono stati sequestrati mentre il 28enne è stato denunciato. Dovrà rispondere di simulazione di reato e falsità ideologica. Lo zio è stato denunciato per favoreggiamento.