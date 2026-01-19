GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 13:00 di giovedì 22 gennaio 2026, nelle seguenti zone di GRAGNANO:
LOCALITA’ CASTELLO
PIAZZA CAPRILE
VIA AURANO
VIA CAPRILE
VIA CASALE CASTELLO
VIA CASTELLO
VIA CROCE
VIA FONDICA
VIA GIUSEPPE RAFFAELLI
VIA NUOVA AURANO
VIA SAN FELICE
VIA SAN GIACOMO
VIA SAN GIUSEPPE
VIA SANT’ERASMO FONDICA
VIA SERBATOIO
VIA SPINOLA
VIA VECCHIA AURANO
VICOLO BRANDI
VICOLO CASA SCOLA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
