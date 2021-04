Gragnano – Maltrattamento di animali, denunciato 50enne

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno denunciato per maltrattamento di animali un 50enne del posto. I militari – allertati dall’associazione protezione animali e ambiente – hanno controllato l’abitazione dell’uomo. I militari dell’arma – insieme a personale ASL del servizio veterinario – hanno trovato 2 cani di grossa taglia in pessime condizione di salute e legati con una catena. Gli animali sono stati affidati a un canile per ricevere le cure necessarie.