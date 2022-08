Gragnano/Lettere – Continuano i controlli dei Carabinieri sui Monti Lattari: trovate 192 piante di cannabis

Continuano i servizi e i sequestri di piantagioni da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Le città sono Gragnano e Lettere ma la zona è sempre quella dei Monti Lattari e lì i militari delle locali stazioni insieme ai carabinieri cacciatori di Puglia hanno trovato in una prima zona 180 piante di cannabis indica alte più di due metri l’una mentre, in un’altra area demaniale, altre 12 piante per un totale di 192.

Le piante – localizzate anche grazie al supporto del nucleo elicotteristi di Pontecagnano – sono state campionate e poi distrutte.