Gragnano
GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22:00 di venerdì 13 marzo 2026 alle ore 02:00 di sabato 14 marzo 2026, nelle seguenti zone di GRAGNANO:
INTERO TERRITORIO COMUNALE
Escluse le frazioni di Aurano Castello e Torrente Forma
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS