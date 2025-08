Gragnano – Guasto, mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di GRAGNANO:

PIAZZA AUGUSTO AUBRY

VIA MICHELE CAVALIERE

VIA PASQUALE NASTRO

VIA ROMA

VIA TOMMASO SORRENTINO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di venerdì 1 agosto 2025.