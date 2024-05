Gragnano – Furto a spinta, scooter trascinato dalla costiera Sorrentina: arrestate due persone

Il più classico dei furti a spinta in via Quarantola, nella città della pasta.

Un uomo è in sella ad uno scooter e col piede fa da propulsore ad un secondo motorino.

In sella all’altro un giovane che lo bilancia.

Ha il blocco di accensione danneggiato, probabilmente il tentativo di avviarlo elettricamente è fallito e si è passati ad un metodo più artigianale.

I carabinieri della sezione operativa e radiomobile se li vedono passare davanti. Così li seguono e li fermano. Intanto rintracciano il proprietario dello scooter sospetto e scoprono che doveva essere altrove, parcheggiato sotto un’abitazione di Massa Lubrense.

Finiranno in manette e poi ai domiciliari Francesco Bianchi e Carlo Gargiulo, di 54 e 28 anni.

Dovranno rispondere di furto aggravato e ricettazione.