Gragnano – Droga, arrestato 24enne

Gragnano: droga tra le fessure di una parete rocciosa. 93 dosi e guida senza patente. Carabinieri arrestano un 24enne

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne della zona, incensurato.

La pattuglia setaccia le vie della città quando in via vicinale San Nicola dei Miri vede un uomo in sella ad uno scooter. E’ un 24enne della zona. Scende, inserisce il cavalletto e si allontana. A pochi metri c’è una parete rocciosa. Sembra cercare qualcosa, si guarda intorno più volte con un atteggiamento sospetto. I militari si avvicinano e notano il 24enne prelevare un involucro nascosto tra le fessure della parete. Viene fermano. All’interno c’è della droga.

I carabinieri estendono la perquisizione presso l’abitazione del 24enne. L’uomo è stato trovato in possesso di 58 dosi di cocaina, 35 dosi di crack e 70 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 24enne inoltre era alla guida del suo scooter sprovvisto di patente di guida. Durante il controllo è stato sanzionato con una contravvenzione al codice della strada e con il fermo amministrativo del mezzo.

Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.