Gragnano – Controlli dei Carabinieri, ancora un minore con un tirapugni

Operazione ad alto impatto a Gragnano, dove i Carabinieri hanno passato al setaccio le strade della movida. Un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto pattuglie e militari della locale Compagnia, tra il centro cittadino e le periferie.

Denunciato un 16enne trovato in possesso di un tirapugni in metallo.

In vicolo Brandi, i carabinieri hanno rinvenuto 6 chili circa di hashish e 1 chilo e mezzo di marijuana. Erano nascosti in una fessura ricavata in un muro.

159 persone sono stati identificate, 45 i veicoli ispezionati. 5 i giovani segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale.

Non è mancata l’attenzione alla sicurezza stradale: sono 30 le sanzioni al Codice della Strada, tra revisioni mancate, guida senza documenti, assenza di assicurazione e guida di veicoli già sottoposti a sequestro.