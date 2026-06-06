Gragnano – Carabinieri arrestano pusher incensurato

Questa notte a Gragnano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga un incensurato di 23 anni. I militari hanno controllato l’uomo a via Roma trovandolo in possesso di 200 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione.

Il 23enne, arrestato, è in attesa di giudizio.