Gragnano- Buttol e Comune insieme per il recupero degli oli esausti

Dieci punti di raccolta per gli oli esausti e una campagna di sensibilizzazione per difendere l’ambiente. Una svolta green nel comune di Gragnano, voluta dalla Buttol e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Cimmino.

L’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana ha messo in campo un’iniziativa volta a incrementare la raccolta di oli esausti vegetali provenienti dalla cottura dei cibi e dalla frittura. Un modo per incrementare ancora di più le percentuali di raccolta differenziata, che a Gragnano si attestano intorno al 65%.

COME DIFFERENZIARE

Sono dieci gli «eco-punti» installati su tutto il territorio cittadino di Gragnano: Via Castellammare, Parco Imperiale, via dei Pastai, via Ogliaro, via Vittorio Veneto, piazza Caprile, via Aurano-Castello, via Santa Croce (uffici comunali), Statale per Agerola, piazza Amendola (ferrovia).

E’ semplice differenziare gli oli esausti. Basta versare l’olio di una bottiglia di plastica dalla base cilindrica, di una capacità massima di due litri, e inserirla nel contenitore dell’«eco-punto» più vicino. E’ garantito lo svuotamento settimanale, in alternativa è possibile contattare il numero verde 800 325 110 nel caso in cui i contenitore dovesse risultare saturo.