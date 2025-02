Gragnano – Atti persecutori all’ex fidanzata, arrestato 20enne

In data 14.2.2025 i Carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare ni carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un ragazzo ventenne di Gragnano gravemente indiziato del reato di atti persecutori (stalking).

Le indagini, poste in essere dai militari della Stazione di Castellammare di Stabia e coordinate da

questa Procura della Repubblica, hanno fatto emergere che il ragazzo, a partire dal febbraio 2024, avrebbe reiteratamente percosso e minacciato l’ex fidanzata in stato di gravidanza, finanche mediante l’uso di una pistola e di un coltello.

Le indagini, iniziate in seguito alla coraggiosa denuncia della giovane vittima, sono state ampiamente supportate da un’attenta analisi, da parte degli inquirenti, del telefono della persona offesa e dei suoi profili social, nonché riscontrate anche dai numerosi testimoni scrupolosamente escussi dai militari, i quali hanno confermato le violenze che la ragazza avrebbe subito sia nel corso della relazione sentimentale con l’indagato sia nel periodo successivo alla rottura del legame affettivo con quest’ultimo.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Napoli-Poggioreale G.Salvia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.