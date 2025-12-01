GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:
VIA FERROVIA DELLO STATO
VIA LUIGI PALMIERI
VIA SAN LEONARDO
VIALE CIMITERO
VIA VINZENZO IROLLI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di SANT’ANASTASIA:
LARGO DONNAREGINA
LARGO SQUARCESSA
PIAZZA ANTONIO SODANO
PIAZZA NUOVA
PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI
PIAZZA SIANO
PIAZZA TRIVIO
PIAZZETTA DON PIO MARIGLIANI
PIAZZETTA SCUOLE ELEMENTARI
VIA ANDREA VALENTINO
VIA BEATO CASTELLI
VIA CAPODIVILLA
VIA CASA MIRANDA
VIA CASTELLUCCIO
VIA DEL MONTE
VIA DELLE VIGNE
VIA DONNA REGINA
VIA GIACOMO RAMARRO
VIA GIOVANNI PRIMICERIO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA LUIGI ESPOSITO
VIA MARIO DE ROSA
VIA MOSE’ COPPOLA
VIA NICOLA AMORE
VIA OLIVELLA ALVEO
VIA P.M.ABETE
VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE
VIA PENDINELLO
VIA PIAZZA NUOVA
VIA PORTALI
VIA REGINA MARGHERITA
VIA ROMA
VIA ROMANI MASSERIA LIGUORI
VIA SAN BIAGIO
VIA SAN BIAGIO E PONTE
VIA SAN GIUSEPPE
VIA SANT’ANIELLO
VIA SANT’ANTONIO
VIA SANT’ELIGIO
VIA SIANO
VIA SODANI
VIA SODANO
VIA STRETTOLA
VIA SUOR LUISA ROSSI
VIA UMBERTO I
VIA ZAZZERA
VIA ZAZZERA LO PEPE
VICO SORRENTINO
VICOLO PORTELLA
VICOLO PURGATORIO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di SAN GIUSEPPE VESUVIANO:
CORTILE AMMENDOLA
CORTILE AMMIRATI
CORTILE BIANCHI
CORTILE CASILLI
CORTILE CIULLI
CORTILE I SANTA MARIA LA SCALA
CORTILE II SANTA MARIA LA SCALA
CORTILE LUONGHI
LARGO MARCIOTTI
PIAZZA SANTA MARIA LA SCALA
TRATTO I DI VIA CHIAVARELLI
TRAVERSA CONCEZIONE I
TRAVERSA CROCE DEL MONACO
VIA AIELLI
VIA ALVEO FALANGONE
VIA AMMIRATI
VIA ASTALONGA
VIA BOSCHI
VIA CARILLI
VIA CHIAVARIELLI
VIA CORTILE CIULLI
VIA CROCE ROSSA
VIA DEI GRACCHI
VIA DEL CROCIFISSO
VIA DELL’ACANTO
VIA FILIONTI
VIA GAETANO FERRAIOLI
VIA MATTIULI
VIA MEANDRI
VIA MURO DEI BOSCHI
VIA PETTOLONI
VIA PROFICA PALIATA
VIA SALVATI
VIA SAN LEONARDO
VIA SANTA MARIA LA SCALA
VIA SCOPARI
VIA TELESE
VIA TORRICELLI
VIA UNNI
VIA VECCHIA CASILLI
VIA VOLANTE
VIA ZABATTA
VIALE PLINIO
VICO BONANNI
VICO DEL CANTO
VICO DELLA MUSICA
VICO FORTE
VICOLO REGINA PACIS
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
