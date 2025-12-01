Gori – Rubinetti a secco in tre comuni il 4 dicembre per lavori alla rete: ecco i dettagli

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:

VIA FERROVIA DELLO STATO

VIA LUIGI PALMIERI

VIA SAN LEONARDO

VIALE CIMITERO

VIA VINZENZO IROLLI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di SANT’ANASTASIA:

LARGO DONNAREGINA

LARGO SQUARCESSA

PIAZZA ANTONIO SODANO

PIAZZA NUOVA

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

PIAZZA SIANO

PIAZZA TRIVIO

PIAZZETTA DON PIO MARIGLIANI

PIAZZETTA SCUOLE ELEMENTARI

VIA ANDREA VALENTINO

VIA BEATO CASTELLI

VIA CAPODIVILLA

VIA CASA MIRANDA

VIA CASTELLUCCIO

VIA DEL MONTE

VIA DELLE VIGNE

VIA DONNA REGINA

VIA GIACOMO RAMARRO

VIA GIOVANNI PRIMICERIO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA LUIGI ESPOSITO

VIA MARIO DE ROSA

VIA MOSE’ COPPOLA

VIA NICOLA AMORE

VIA OLIVELLA ALVEO

VIA P.M.ABETE

VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE

VIA PENDINELLO

VIA PIAZZA NUOVA

VIA PORTALI

VIA REGINA MARGHERITA

VIA ROMA

VIA ROMANI MASSERIA LIGUORI

VIA SAN BIAGIO

VIA SAN BIAGIO E PONTE

VIA SAN GIUSEPPE

VIA SANT’ANIELLO

VIA SANT’ANTONIO

VIA SANT’ELIGIO

VIA SIANO

VIA SODANI

VIA SODANO

VIA STRETTOLA

VIA SUOR LUISA ROSSI

VIA UMBERTO I

VIA ZAZZERA

VIA ZAZZERA LO PEPE

VICO SORRENTINO

VICOLO PORTELLA

VICOLO PURGATORIO

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 07:00 alle 14:00 di giovedì 4 dicembre 2025, nelle seguenti zone di SAN GIUSEPPE VESUVIANO:

CORTILE AMMENDOLA

CORTILE AMMIRATI

CORTILE BIANCHI

CORTILE CASILLI

CORTILE CIULLI

CORTILE I SANTA MARIA LA SCALA

CORTILE II SANTA MARIA LA SCALA

CORTILE LUONGHI

LARGO MARCIOTTI

PIAZZA SANTA MARIA LA SCALA

TRATTO I DI VIA CHIAVARELLI

TRAVERSA CONCEZIONE I

TRAVERSA CROCE DEL MONACO

VIA AIELLI

VIA ALVEO FALANGONE

VIA AMMIRATI

VIA ASTALONGA

VIA BOSCHI

VIA CARILLI

VIA CHIAVARIELLI

VIA CORTILE CIULLI

VIA CROCE ROSSA

VIA DEI GRACCHI

VIA DEL CROCIFISSO

VIA DELL’ACANTO

VIA FILIONTI

VIA GAETANO FERRAIOLI

VIA MATTIULI

VIA MEANDRI

VIA MURO DEI BOSCHI

VIA PETTOLONI

VIA PROFICA PALIATA

VIA SALVATI

VIA SAN LEONARDO

VIA SANTA MARIA LA SCALA

VIA SCOPARI

VIA TELESE

VIA TORRICELLI

VIA UNNI

VIA VECCHIA CASILLI

VIA VOLANTE

VIA ZABATTA

VIALE PLINIO

VICO BONANNI

VICO DEL CANTO

VICO DELLA MUSICA

VICO FORTE

VICOLO REGINA PACIS

