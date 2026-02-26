GORI comunica, che a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice San Clemente-Cercola, la Regione Campania è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.
La condotta adduttrice San Clemente-Cercola alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. Sono state predisposte, ad horas, articolate manovre di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze servite.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua ai piani alti delle abitazioni, dalle ore 15:00 di giovedì 26 febbraio, fino alle ore 09:00 di sabato 28 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di SANT’ANASTASIA:
Via Archi Augustei.
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Piazzetta Padre Pio.
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 09:00 di sabato 28 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua ai piani alti delle abitazioni, dalle ore 07:00 di venerdì 27 febbraio, fino alle ore 09:00 di sabato 28 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di POLLENA TROCCHIA:
Intero territorio comunale
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Piazza Amodio, presso edicola.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua ai piani alti delle abitazioni, dalle ore 07:00 di venerdì 27 febbraio, fino alle ore 09:00 di sabato 28 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di MASSA DI SOMMA:
Intero territorio comunale
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell’Autonomia.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua ai piani alti delle abitazioni, dalle ore 07:00 di venerdì 27 febbraio, fino alle ore 09:00 di sabato 28 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di CERCOLA:
CORSO DOMENICO RICCARDI
VIA CENSI DELL’ARCO
VIA COLLODI
VIA CUPA TRAVI
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DELLA LIBERTA’
VIA DON MINZONI
VIA EUROPA
VIA FIGLIOLA
VIA GANDHI
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA LUCA GIORDANO
VIA MADONNELLE
VIA MASSERIA RUTIGLIA
VIA ROMA
VIA RUBINACCI
VIA SANTA CATERINA
VIA TENENTE V. BARONE
VIA TRAVI
VIA TUFARELLI
VIALE CARAVAGGIO
VIALE CIMITERO
VIALE DEI PINI
VIALE DELLE MAGNOLIE
VIALE DELLE ROSE
VIALE DONATELLO
VIALE GIANNI RODARI
VIALE GIOTTO
VIALE LEONARDO DA VINCI
VIALE MICHELANGELO
VIALE MODIGLIANI
VIALE TIEPOLO
VIALE GIUSEPPE MOSCATI
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Corso Domenico Riccardo, di fronte Casa Comunale.
