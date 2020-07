Gori – Riaprono al pubblico gli sportelli di Nocera Inferiore, Pomigliano d’Arco e Torre del Greco

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria scattata lo scorso mese di marzo, a partire dal 6 luglio GORI ha riaperto al pubblico gli sportelli di Nocera Inferiore (operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:05 e dalle 13:45 alle 15:50, e il sabato dalle 9:00 alle 12:45), Pomigliano d’Arco (operativo dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:05 e dalle 13:45 alle 15:50) e Torre del Greco (operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:05 e dalle 13:45 alle 15:50, e il sabato dalle 9:00 alle 12:45).

Cambiano, però, le modalità di accesso ai punti di contatto: al fine di arginare la diffusione del virus Covid-19, e fino a nuova comunicazione, l’ingresso agli sportelli avverrà con un accesso limitato ai soli clienti serviti, ed esclusivamente su appuntamento prenotabile attraverso il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). A questi numeri è possibile rivolgersi anche per la risoluzione di qualsiasi istanza di natura commerciale (nuovo allaccio, voltura, rateizzi, ecc): gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Nei casi in cui si renda necessario risolvere le pratiche in presenza presso lo sportello, sono state previste nuove regole per garantire una maggiore sicurezza: allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e del proprio personale, un incaricato dell’Azienda provvederà anche alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso, che dovrà avvenire rigorosamente con mascherina e previa disinfezione delle mani. Resta attivo, inoltre, il servizio per l’esecuzione di pratiche commerciali a distanza introdotto durante il lock down: in prossimità dell’ingresso ad ogni sportello è possibile prelevare e compilare un modulo di richiesta di contatto telefonico, da depositare poi in un apposito contenitore chiuso. In questo caso, sarà il personale GORI a contattare direttamente il cliente per la lavorazione della pratica richiesta e concordare se necessario la prenotazione dell’appuntamento presso lo sportello. Restano sempre a disposizione, infine, i canali digitali: registrandosi all’Area Clienti myGORI, disponibile sul sito www.goriacqua.com, e scaricando l’APP myGORI, disponibile per IOS e Android, sarà possibile effettuare tutte le operazioni di sportello comodamente da casa e in pochi click.