GORI comunica che la Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania per consentire i lavori di riparazione della condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica.
La condotta adduttrice San Clemente-Cercola alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. Sono state, pertanto, predisposte articolate manovre di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze servite.
L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 07:00 di sabato 07 febbraio, fino alle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di MASSA DI SOMMA:
Intero territorio comunale
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell’Autonomia.
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l'utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 07:00 di sabato 07 febbraio, fino alle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di POLLENA TROCCHIA:
Intero territorio comunale
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Piazza Amodio, presso edicola.
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 21:00 di venerdì 06 febbraio, fino alle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di SANT’ANASTASIA:
Via Archi Augustei.
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
**Piazzetta Padre Pio;
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
GORI comunica
L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 14:00 di sabato 07 febbraio, fino alle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di CERCOLA:
VIA CENSI DELL’ARCO
VIA COLLODI
VIA CUPA TRAVI
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DELLA LIBERTA’
VIA FIGLIOLA
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA LUCA GIORDANO
VIA MADONNELLE
VIA MASSERIA RUTIGLIA
VIA RUBINACCI
VIA SANTA CATERINA
VIA TRAVI
VIA TUFARELLI
VIALE CARAVAGGIO
VIALE CIMITERO
VIALE DEI PINI
VIALE DELLE MAGNOLIE
VIALE DELLE ROSE
VIALE DONATELLO
VIALE GIANNI RODARI
VIALE LEONARDO DA VINCI
VIALE MICHELANGELO
VIALE MODIGLIANI
VIALE TIEPOLO
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
Corso Domenico Riccardo, di fronte Casa Comunale.
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 16:00 di domenica 08 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
