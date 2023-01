Gori – Il progetto Gori Educational arriva nelle scuole di Casola di Napoli, Lettere e Pimonte

Il progetto sviluppato da Gori al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sui più importanti temi ambientali, tra cui la riduzione della plastica monouso, coinvolge anche i comuni di Casola di Napoli, Lettere e Pimonte. È stata avviata in questi giorni, infatti, la distribuzione di 1750 borraccine ecosostenibili agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un’azione in continuità con la campagna “Plastic Free” promossa da Gori nel 2019, oggi compresa nel più vasto progetto di educazione ambientale denominato Gori Educational. Esso è articolato in numerose attività che prevedono incontri formativi, visite guidate presso gli impianti e periodici contest a tema, con il supporto di un portale in cui è possibile approfondire le tematiche legate alla gestione e alla tutela dell’acqua. Su Gorieducational.it, infatti, sono presenti percorsi didattici differenziati per alunni e insegnanti con schede informative e attività laboratoriali rappresentate in opuscoli scaricabili e in video-esperimenti. Tutto il progetto, dalla scelta dello stile grafico-visivo a quella del linguaggio verbale, è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire un’esperienza didattico formativa sui temi della conservazione e della tutela ambientale, attraverso un approccio ludico. La consegna delle borraccine promuove anche l’utilizzo dell’acqua di rete, garantita dagli oltre 100.000 parametri che Gori analizza ogni anno e dai numerosi controlli effettuati insieme alle AA.SS.LL. territorialmente competenti. Gli eventi, animati dall’entusiasmo e dalla gioia dei bambini, hanno visto la partecipazione dei sindaci e del personale scolastico: un bellissimo momento di condivisione dei valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.