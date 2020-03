Gori – Emergenza Coronavirus, sospeso l’accesso del pubblico agli sportelli

Come ulteriore misura di prevenzione della diffusione dei contagi ed in osservanza alle raccomandazioni e prescrizioni delle Autorità competenti, in particolare dell’ordinanza n.15 della Regione Campania, al fine di arginare la diffusione del virus Covid 19, GORI comunica la chiusura al pubblico di tutti i punti di contatto presenti sul territorio (Torre del Greco, Nocera Inferiore, Pomigliano d’Arco, Castellammare di Stabia, Piano di Sorrento e Anacapri) fino al superamento dell’emergenza sanitaria in corso.

Tuttavia, per facilitare anche gli utenti che non utilizzano agevolmente i canali a distanza, è stato attivato un ulteriore servizio per l’esecuzione di pratiche commerciali: in prossimità dell’accesso ad ogni sportello sarà possibile prelevare e compilare un modulo di richiesta di contatto telefonico, da depositare poi in un apposito contenitore chiuso. Il personale GORI provvederà a contattare direttamente il cliente per la lavorazione delle pratiche.

Si richiede a tutti la massima collaborazione, privilegiando, comunque, l’utilizzo dei canali digitali e telefonici. Registrandosi all’area clienti myGORI del sito www.goriacqua.com è possibile effettuare tutte le operazioni di sportello comodamente da casa e in pochi click.

Inoltre, a disposizione degli utenti vi è il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

GORI si scusa degli eventuali disagi arrecati, legati esclusivamente alla volontà di tutelare al massimo la sicurezza e la salute dei cittadini e del proprio personale.