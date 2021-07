Gori e Anicav insieme per la tutela dell’ambiente, prosegue la collaborazione avvista lo scorso anno

Tutelare l’ambiente attraverso l’efficientamento dei processi depurativi: questo è stato l’argomento principe dell’incontro avvenuto tra Gori e ANICAV, l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, in prossimità dell’avvio della campagna di trasformazione del pomodoro.

Durante la riunione sono stati illustrati gli interventi che hanno consentito di attuare le azioni concordate dal protocollo d’intesa, nonché di evidenziare le criticità ancora da superare.

Prosegue, in questo modo, la sinergia tra Gori e ANICAV avviatacirca un anno fa nell’ambito del progetto “Energie per il Sarno”, volto a coinvolgere gli attori del territorio al fine di tutelare e riqualificare il nostro fiume.

“Le industrie conserviere che rispettano i protocolli e le norme in tema di ambiente consentono il funzionamento ottimale degli impianti di depurazione, che altrimenti rischierebbero di andare in blocco con conseguenze disastrose per l’ambiente – ha sottolineato l’ing. Marisa Amore, Responsabile Gestione Idrico Fognario e Depurazione di Gori – La nostra azienda è impegnata nelle attività e nelle iniziative che hanno come obiettivo azioni concrete per la salute degli ecosistemi”.

“Abbiamo ribadito la necessità di un sistema di controlli che tenga conto della complessità e della difficoltà di gestione di una campagna ad alta stagionalità come quella del pomodoro – ha affermato Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV – esollecitato i nostri associati a verificare il corretto funzionamento dei processi di pretrattamento e di smaltimento delle acque reflue,garantendo che corpi estranei non raggiungano i depuratori comprensoriali, pur consapevoli della complessità, per le nostre aziende campane, della gestione del terreno di primo lavaggio”.

La tutela dell’ambiente passa attraverso azioni concrete ed attività di sensibilizzazione. Il dialogo e la collaborazione hanno permesso questo ulteriore passo in avanti verso il risanamento del fiume Sarno.