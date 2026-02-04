CASALNUOVO DI NAPOLI, CERCOLA, MASSA DI SOMMA, POLLENA TROCCHIA, SANT’ANASTASIA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, POMIGLIANO D’ARCO
MANCANZE D’ACQUA E ABBASSAMENTI DI PRESSIONE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE
DISPOSTI DA REGIONE CAMPANIA SULLA CONDOTTA ADDUTTRICE SAN CLEMENTE-CERCOLA
Gori comunica che la Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, per consentire i lavori di riparazione della condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura idrica nei Comuni di CASALNUOVO DI NAPOLI, CERCOLA, MASSA DI SOMMA, POLLENA TROCCHIA, SANT’ANASTASIA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, POMIGLIANO D’ARCO.
L’intervento di riparazione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica secondo il seguente calendario:
– dalle ore 21:00 di venerdì 6 febbraio, fino alle ore 16:00 di domenica 8 febbraio 2026, nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Pomigliano D’Arco e Sant’Anastasia.
– dalle ore 07:00 di sabato 7 febbraio fino alle ore 16:00 di domenica 8 febbraio 2026, nei comuni di Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio.
– dalle ore 14:00 di sabato 7 febbraio fino alle ore 16:00 di domenica 8 febbraio 2026, nel comune di Cercola.
La condotta adduttrice San Clemente-Cercola alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. Sono state, pertanto, predisposte articolate manovre di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze servite.
A SEGUIRE IL DETTAGLIO DELLE STRADE COINVOLTE E DEI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO.
CASALNUOVO DI NAPOLI:
Intero territorio comunale, esclusa frazione di Casarea.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
1) Via Filichito (di fronte agenzia assicurativa);
2) Via San Marco n. 95;
3) Corso Umberto I, angolo Via De Curtis.
CERCOLA:
VIA CENSI DELL’ARCO, VIA COLLODI, VIA CUPA TRAVI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA FIGLIOLA, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA LUCA GIORDANO, VIA MADONNELLE, VIA MASSERIA RUTIGLIA, VIA RUBINACCI, VIA SANTA CATERINA, VIA TRAVI, VIA TUFARELLI, VIALE CARAVAGGIO, VIALE CIMITERO, VIALE DEI PINI, VIALE DELLE MAGNOLIE, VIALE DELLE ROSE, VIALE DONATELLO
VIALE GIANNI RODARI, VIALE LEONARDO DA VINCI, VIALE MICHELANGELO, VIALE MODIGLIANI, VIALE TIEPOLO.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, in Corso Domenico Riccardi, di fronte la Casa Comunale.
MASSA DI SOMMA:
Intero territorio comunale.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell’Autonomia.
POLLENA TROCCHIA:
Intero territorio comunale.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, in Piazza Amodio, presso edicola.
SANT’ANASTASIA:
Via Archi Augustei.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE per tutta la durata della sospensione presso:
Piazzetta Padre Pio;
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO:
Intero territorio comunale.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:
1)Via Figliola;
2)Via Panoramica Fellapane, di fronte ASL.
POMIGLIANO D’ARCO:
Intero territorio comunale ad esclusione di Masseria Ciccarelli.
Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso;
1) Via Nazionale delle Puglie, parcheggio Eurospin;
2) Via Terracciano n. 205;
3) Via Caruso, angolo Via Donizetti.
Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTI, per tutta la durata della sospensione, presso:
1) piazza Giovanni Leone;
2) via Roma, altezza scuola Ponte.
In tutti i territori interessati dalla sospensione del servizio, l’erogazione idrica – salvo imprevisti o aggiornamenti – riprenderà regolarmente a partire dalle ore 16:00 di domenica 8 febbraio 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
Ci scusiamo per il disagio.
Ercolano, 04.02.2026
