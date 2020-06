Gori – Bonus idrico per emergenza Covid-19. Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche o con positivi al virus

A seguito dell’applicazione dei provvedimenti necessari al contenimento dell’epidemia di Covid19, l’Ente Idrico Campano ha istituito alcune misure di sostegno per i nuclei familiari in determinate condizioni di disagio economico. L’importo stanziato a favore degli utenti GORI è di 1.355.655 euro, ripartito per ciascuno dei 74 comuni sulla base del rapporto tra cittadini residenti e reddito medio pro capite. Questo importo sarà destinato per il 75% alla copertura delle eccedenze e per il 25% all’esenzione totale dal pagamento dei consumi relativi al periodo 1 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

I beneficiari del Bonus Idrico Emergenza Covid19 sono i titolari di un contratto attivo di fornitura per uso domestico residente (cd. utenza diretta) o di un contratto uso condominiale (cd. utenza indiretta): un’agevolazione che sarà erogata previa emissione di apposita fattura che compenserà gli importi relativi ai consumi del periodo 1 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

Le tipologie di agevolazione sono:

esenzione dal pagamento dei consumi relativi al periodo 1 marzo – 31 maggio 2020

Destinatari di tale misura sono i nuclei familiari che versano in condizione di comprovata difficoltà economica a causa della mancanza/riduzione di redditi da lavoro e i nuclei familiari in cui ci sono componenti risultati positivi al Covid19 e per i quali è stato disposto il ricovero presso strutture sanitarie.

Per accedervi, l’utente deve presentare la domanda entro il 31/07/2020 direttamente ai Servizi Sociali del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito www.goriacqua.com e presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni;

copertura delle eccedenze dovute ai maggiori consumi relativi al periodo 1 marzo – 31 maggio 2020

Destinatari di tale misura, sono i nuclei familiari che versano in condizione di comprovata difficoltà economica a causa della mancanza/riduzione di redditi da lavoro (se non hanno avuto accesso all’esenzione totale dal pagamento per esaurimento fondi del proprio Comune di residenza) e coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza o che hanno usufruito della cassa integrazione ordinaria o in deroga.

Per accedervi, l’utente deve inviare l’istanza entro il 31/07/2020 direttamente a GORI (Pec: protocollo@cert.goriacqua.com; raccomandata AR: GORI spa via Trentola, 211 – Ercolano) utilizzando l’apposito modulo presente sul sito www.goriacqua.com.