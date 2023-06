Gori – Attivato lo Sportello Amico anche nel comune di Saviano

È stato inaugurato questa mattina, in alcuni locali allestiti all’interno del municipio, lo Sportello Amico Gori attivato anche per il comune di Saviano: uno spazio a disposizione dei cittadini in cui è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Gori e Amministrazione Comunale, gli utenti possono recarsi presso gli uffici ogni martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30, al fine di gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.

“Oggi inauguriamo un servizio molto atteso dai cittadini di Saviano, che rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante per la nostra comunità. Ringrazio Gori ed Ente Idrico Campano per l’attenzione che ci hanno riservato e spero che tale sinergia possa proseguire anche in futuro” dichiara il Sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli.

“L’attivazione dello Sportello Amico di Saviano rientra in un’azione che stiamo mettendo in campo in numerosi comuni. Puntiamo ad una relazione con i nostri utenti in ottica di digitalizzazione, ma attraverso questo servizio rispondiamo anche all’esigenza di avere ulteriori punti fisici a cui possano rivolgersi coloro che hanno poca dimestichezza con l’utilizzo dei canali digitali” sottolinea l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“In sinergia con Gori e le Amministrazioni Comunali stiamo portando avanti un’iniziativa strategica, volta anche a istituire un rapporto maggiormente diretto con il territorio. Proprio per questo motivo sono molto contento di inaugurare lo Sportello Amico anche nel comune di Saviano. Siamo in un’epoca di servizi digitali e intendiamo essere all’altezza di questa sfida, ma è importante anche supportare con competenza i cittadini che preferiscono avere un luogo fisico in cui essere accolti con un sorriso e presentare le proprie istanze” commenta il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Ricordiamo che attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.