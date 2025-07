Gori aderisce alla campagna “Acqua nelle tue mani”

Sensibilizzare i cittadini ad un uso sempre più consapevole e sostenibile della risorsa idrica per contribuire alla tutela di una risorsa tanto essenziale quanto fragile.

È proprio con questo obiettivo che anche Gori aderisce alla campagna “Acqua nelle tue mani” promossa dal Gruppo Acea per diffondere una cultura dell’acqua basata su consapevolezza, responsabilità e sostenibilità.

Gori, infatti, è attivamente impegnata, in coerenza con i valori e gli obiettivi del Gruppo Acea, non solo nell’attuazione di un ampio programma di interventi per il risanamento delle reti idriche e la riduzione delle perdite, pensato anche per rispondere agli attuali scenari di carenza idrica e siccità, ma altresì nella promozione di iniziative di educazione ambientale e coinvolgimento attivo della cittadinanza, volte a rafforzare una cultura della sostenibilità e della responsabilità condivisa.

Di recente, proprio nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che ingaggiano le nuove generazioni, Gori ha partecipato anche al progetto nazionale “Acea Scuola – Educazione Idrica”, nato dal protocollo triennale siglato nel 2024 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa ha già coinvolto oltre 11.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in diverse regioni italiane, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della gestione sostenibile dell’acqua. Le scuole della Campania sono state tra le prime a aderire con entusiasmo alle attività, con oltre 2.300 studenti e studentesse, di cui ben 1.700 dalle province di Napoli e Salerno.

La campagna Acqua nelle tue mani, attiva sul web e sui canali social aziendali, è accompagnata dall’hashtag #nonsprechiamola e vede, tra i protagonisti, le persone del Gruppo Acea, tra cui i dipendenti di Gori, che con il loro impegno testimoniano concretamente l’attenzione alla tutela della risorsa idrica e alla salvaguardia dell’ambiente.

Un futuro sostenibile nasce dai piccoli gesti di ogni giorno: la campagna “Acqua nelle tue mani” è un invito rivolto a tutti – cittadini, istituzioni, aziende – per costruire insieme una cultura dell’acqua capace di custodire il presente e proteggere il domani.