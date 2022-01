Gori – Accesso agli sportelli solo con prenotazione e green pass

Nuove modalità di accesso agli sportelli Gori.

In conformità a quanto disposto dal decreto-legge n.1/2022, l’azienda comunica che a partire dal prossimo martedì 1°febbraio, e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, l’accesso agli sportelli potrà avvenire solo esibendo il Green Pass Base (ottenuto mediante vaccinazione contro il Covid-19 o guarigione dalla malattia, oltre che con tampone antigenico o molecolare con esito negativo).

Si ricorda, inoltre, che dal 12 gennaio 2022 per accedere agli sportelli è necessaria la prenotazione, da effettuarsi attraverso la pagina denominata “Sportelli: nuove modalità” presente sul sito www.goriacqua.com; l’accesso è consentito esclusivamente ad una sola persona per appuntamento e resta subordinato alla misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani ed utilizzo della mascherina.

Restano invariati gli orari di apertura dei punti di contatto:

• Nocera Inferiore, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00;

• Pomigliano d’Arco, operativo dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30;

• Torre del Greco, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata per l’esecuzione di pratiche commerciali a distanza, anch’esso prenotabile attraverso la pagina denominata “Sportelli: nuove modalità” presente sul sito www.goriacqua.com

Infine, registrandosi all’Area Clienti MyGori e scaricando l’APP MyGori, disponibile per iOs e Android, si possono effettuare tutte le operazioni di sportello in pochi click.

In alternativa, è possibile contattare il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.