Google: YouTube e Gmail down, inaccessibile in tutto il mondo

Dalle 12:50 di oggi tutti i servizi di proprietà di Google sono finiti offline, da YouTube passando per Google Drive, il sistema di videochat Meet fino al servizio di posta elettronica Gmail. Il blackout è globale e ha interessato milioni di utenti, portando ai vertici della classifica di tendenza su Twitter gli hashtag #youtubedown #googledown sono stati fra i primi di tendenza sui social. A riprendersi solo per adesso è stato il motore di ricerca. A soffrire particolarmente la situazione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sono stati gli studenti che si trovano a casa a causa della pandemia e che, in diverse nazioni, utilizzano Meet per le videolezioni. Per loro sarà una pausa pranzo un po’ più lunga. In difficoltà anche chi si trova in smart working alle prese con diversi problemi di ordine tecnico. Ancora non chiare le cause all’origine del disservizio.