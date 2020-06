Giugliano – Tenta di rubare un’auto, denunciato 34enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti presso il centro commerciale Auchan per un tentato furto di una vettura.

Gli agenti, su indicazione degli addetti al servizio di vigilanza, hanno rintracciato un furgone con a bordo una persona che, dopo aver speronato la volante, è stata bloccata nelle immediate vicinanze.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno del camioncino arnesi atti allo scasso ed hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato e possesso di oggetti atti allo scasso A.D., 34enne della Bosnia-Erzegovina con precedenti di polizia e destinatario del provvedimento di divieto di dimora nella regione Campania.

Inoltre, il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo e penale e all’uomo, trovato alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, è stata ritirata la patente poiché recidivo nel biennio per la stessa infrazione.