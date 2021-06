Giugliano – Sorpresi a rubare rame e materiale ferroso, arrestate tre persone

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabilimento in disuso in località Masseria del Pozzo a Giugliano in Campania dove hanno sorpreso alcune persone intente ad asportare materiale ferroso e rame nonché componenti metallici dell’impianto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato nel piazzale due donne che stavano caricando il materiale appena asportato su alcune autovetture, mentre un uomo è riuscito a fuggire per poi essere rintracciato presso la sua abitazione, nelle cui immediate vicinanze è stato rinvenuto altro materiale simile a quello asportato dall’azienda nonché un borsone contenente attrezzi atti allo scasso.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che era stato divelto un cancello secondario per accedere alla struttura ed hanno rinvenuto, all’interno dei capannoni, una smerigliatrice, un gruppo elettrogeno di continuità e diversi arnesi atti allo scasso.

M. A., 38enne di Giugliano in Campania già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, R. H. e D.S., giuglianesi di 43 e 33 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato e danneggiamento; infine, sono state sequestrate quattro auto.