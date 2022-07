Giugliano – Rubano energia elettrica, denunciati due rom

Stamattina gli agenti dei Commissariati Giugliano-Villaricca, Afragola, Acerra, Frattamaggiore, Nola, San Giuseppe Vesuviano e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno degli allacci abusivi alla rete elettrica presso il campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania.

Gli operatori, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno accertato che i contatori di undici case erano stati manomessi e allacciati abusivamente alla rete pubblica con dei fili di rame.

I poliziotti hanno identificato i proprietari delle abitazioni, undici persone di etnia rom tra i 21 e 48 anni, di cui cinque con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per furto aggravato di energia elettrica.