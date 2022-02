Giugliano – Rubano capi di abbigliamento in un centro commerciale: tre donne arrestate

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Santa Maria a Cubito a Giugliano in Campania tre donne, una delle quali con un passeggino vuoto, che, dopo essere uscite da un centro commerciale, nascondevano alcuni vestiti nel passeggino.

I poliziotti, insospettiti, le hanno fermate nel parcheggio mentre riponevano la merce nel baule di un’auto trovandole in possesso di un cacciavite a punta del tipo “uncino” e di numerosi capi di abbigliamento, molti dei quali privi delle placche anti-taccheggio, per un valore complessivo di 1700 euro.

I.B. e I.B, napoletane di 33 e 35anni, e A.D.M., 19enne di Volla, tutte con precedenti di polizia, sono state arrestate per furto aggravato.