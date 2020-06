Giugliano – Rubano angurie da una serra, tre donne denunciate.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in località Pignatella di Giugliano in Campania poiché un uomo aveva segnalato la presenza di alcune persone che si erano introdotte nelle serre di sua proprietà.

I poliziotti hanno bloccato tre donne trovandole in possesso di diversi arnesi atti allo scasso ed hanno accertato che, dopo aver danneggiato la recinzione metallica del terreno, avevano asportato un centinaio di angurie caricandole su un’auto.

Tre cittadine bosniache di 19, 31 e 35 anni, di cui due con precedenti di polizia, sono state denunciate per furto e danneggiamento. Inoltre, l’auto è stata sottoposta a sequestro poiché priva di copertura assicurativa.