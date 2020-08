Giugliano – Materiale contraffatto, denunciato 27enne

Giugliano in Campania: 27enne denunciato per possesso di segni distintivi dello Stato contraffatti e ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell’auto parcheggiata nel cortile dello stabile e in uso al nipote, hanno rinvenuto alcune pettorine blu e diverso materiale con la scritta “carabinieri” nonché due radio ricetrasmittenti e due targhe risultate rubate.

F.P, 27enne giuglianese sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina aggravata, è stato denunciato per possesso di segni distintivi dello Stato contraffatti e per ricettazione.