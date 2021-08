Giugliano – Evade dai domiciliari, nei guai 32enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Gugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo in via La Madonnella presso l’abitazione di un uomo sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e l’hanno sorpreso in strada fuori dal proprio domicilio.

B.C, 32enne napoletano, è stato arrestato per evasione.