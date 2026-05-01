Giugliano – Droga, fermato 26enne

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al predetto, dove hanno rinvenuto 18 bustine di marijuana del peso di circa 54 grammi e 11 bustine di hashish del peso di 40 grammi.

Ancora, gli operatori avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del prevenuto, nel comune di Castel Volturno, dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 18 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2 kg, 2 bustine di cocaina del peso di 700 grammi, 3 bustine di marijuana del peso di circa 1 kg e 400 grammi, 7 involucri di cocaina del peso di 5 grammi, una bustina di cocaina del peso di 3 grammi, una bustina di MDMA del peso di 57 grammi, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.