Giugliano – Controlli della polizia, il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Giugliano-Villaricca, unitamente a personale della Polizia Locale, dell’ASL Napoli 2 e ai tecnici dell’ENEL, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale a Giugliano in Campania.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo adibito a veranda e hanno accertato la presenza di due lavoratori non in regola.

Inoltre, durante il controllo, sono state sequestrate oltre una tonnellata di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Per tali motivi, il titolare dell’attività è stato denunciato per commercializzazione di sostanze alimentari non conformi alle normative igienico-sanitarie e per abusi edilizi; sono state, altresì, elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 18.000 euro e, infine, è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale.