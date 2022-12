Giugliano/Barra – Arrestato un uomo per evasione

Barra: arrestato un uomo per evasione.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in corso Sirena dove hanno sorpreso F.O., 26enne napoletano, accertando che lo stesso è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e, per tale motivo, lo hanno arrestato per evasione.

Alto impatto a Giugliano in Campania.

Ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Giugliano in Campania ed in particolare nelle vie Agazzi, Epitaffio, Montessori, Pigna, Casacelle, Bosco a Casacelle, Selva Piccola, I Maggio e in piazza Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 104 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 64 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e sono state, altresì, contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida di veicolo non sottoposto alla revisione periodica.