Giro d’Italia – Le disposizioni della Prefettura per la tappa napoletana

“105° Giro Ciclistico d’Italia” Tappa di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida del 14 maggio 2022

Nella mattinata odierna il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, sentito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato un’ordinanza ex art.2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che dispone che, in concomitanza con la programmata Tappa del 105° Giro Ciclistico d’Italia presso il capoluogo ed altri comuni dell’area metropolitana, sono vietate, dalle ore 10:40 alle ore 17:00 del 14 maggio 2022, le operazioni di imbarco e di sbarco di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori presso il Porto di Pozzuoli.

La decisione è stata motivata dalla considerazione che il transito degli atleti non consentirebbe ai veicoli sbarcati a Pozzuoli, nella suddetta fascia oraria, di defluire regolarmente e in sicurezza, non essendo praticabile alcun varco o viabilità alternativa per uscire dalla zona interdetta ed inoltre – tenuto anche conto delle stime delle operazioni di imbarco e sbarco di veicoli fornite dalle compagnie di navigazione che si attestano su un numero di circa 200 movimentazioni nella fascia oraria di interesse – dalla necessità di evitare il rischio di una congestione stradale con consequenziali ricadute sul versante dell’ordine e sicurezza pubblica, della sicurezza stradale e del regolare svolgimento della stessa competizione ciclistica nonché di assicurare il transito dei dispositivi di emergenza e soccorso.