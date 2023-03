Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 – Gori partecipa al ciclo di eventi Figlie dell’Acqua

La tutela della risorsa idrica è uno degli obiettivi prioritari di Gori. Oltre l’impegno tecnico-operativo articolato nel vasto piano di interventi Azioni per l’Acqua, ci sono anche le attività di informazione e sensibilizzazione sviluppate al fine di coinvolgere la comunità sui temi legati alla tutela della risorsa. Proprio in tale ottica, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, Gori celebra questo elemento essenziale per la vita aderendo anche quest’anno all’iniziativa Le figlie dell’Acqua, organizzata dall’associazione culturale Terre di Campania presso il complesso religioso della Madonna dell’Arco, a Sant’Anastasia. Il progetto, articolato in un laboratorio culturale svoltosi dal 16 al 23 marzo, ruota attorno alla mostra collettiva “Gocce d’Acqua”, attraverso cui artisti e studenti degli istituti d’arte campani hanno illustrato il legame tra acqua e vita, sviluppando un percorso espositivo composto da circa 1600 gocce sagomate in legno, lavorate in diversi stili e diverse tecniche. L’obiettivo, però, è stato anche quello di coinvolgere attivamente le numerose scolaresche in visita, sensibilizzando i giovani studenti sui temi legati alla tutela della risorsa idrica, con alcuni focus sull’impegno e le attività di Gori. In particolare, personale specializzato del laboratorio “Francesco Scognamiglio” ha illustrato e approfondito gli aspetti relativi all’acqua di rete, con particolare riferimento alla composizione, alle analisi e alla sicurezza. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare alla simulazione di alcuni esperimenti finalizzati a rappresentare concretamente una parte di ciò che accade “dietro le quinte” del servizio idrico integrato. Un ulteriore momento illustrativo è stato quello dedicato al portale di educazione ambientale Gori Educational, su cui alunni, insegnanti e genitori possono trovare materiale didattico relativo ai principali temi scientifico/ambientali. I laboratori a cura di Gori si sono svolti i giorni 20, 21 e 22 marzo, durante i quali l’Azienda ha incontrato circa 150 studenti al giorno, provenienti dalle scuole primarie e secondarie del territorio servito.

Qui il link al video -> https://www.youtube.com/watch?v=btRXnD8kM_U