Giornata internazionale dei minori scomparsi: l’impegno della Polizia di Stato

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi, la Polizia di Stato rinnova con forza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di questo delicato fenomeno. L’azione si articola quotidianamente attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità dedicate a famiglie, giovani e al mondo della scuola.

La tutela dei minori è una priorità assoluta per la Polizia di Stato, che coordina le ricerche e le attività di prevenzione lavorando in stretta sinergia con l’autorità giudiziaria, gli enti territoriali, le associazioni e le organizzazioni deputate alla protezione dell’infanzia

Per l’anno 2026, la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato ha aderito a due importanti iniziative globali per ampliare la consapevolezza e la prevenzione.

La prima è la “Home Should Be Safe” (Amber Alert EU) che mira a fornire consigli pratici ad adulti di riferimento dei minori come genitori, insegnanti, allenatori, vicini di casa e operatori sanitari. L’obiettivo è insegnare a riconoscere i segnali premonitori e i comportamenti che indicano un contesto di violenza domestica, stimolando così la prevenzione.

La seconda è la campagna “Global Missing Children’s Network” (Gmcn), iniziativa gestita dal Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati (Icmec) e curata attraverso il portale dedicato it.globalmissingkids.org con supporto del Servizio centrale anticrimine.

Entrambi i progetti hanno previsto la diffusione di materiali multimediali pensati per sensibilizzare i cittadini sull’importanza cruciale di agire rapidamente per denunciare la scomparsa di un minore.

Le campagne d’informazione offrono un momento di fondamentale riflessione su un fenomeno che colpisce migliaia di famiglie a livello globale. Di fronte a questa realtà, sono necessarie risposte tempestive, coordinate ed efficaci: ogni singola segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima rapidità, senza mai sottovalutare alcun elemento.