Gioco illegale: controlli in tutta Italia

I poliziotti e i militari delle altre Forze di polizia hanno condotto insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il sostegno del Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, una rilevante attività di verifica su tutto il territorio italiano.

Il Comitato, composto da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Forze di polizia, ha l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori, garantendo un’offerta di gioco legale e sicura.

Nel corso dell’operazione sono state controllate complessivamente 618 attività operanti in diversi ambiti del sistema di gioco pubblico, tra cui punti di vendita di scommesse, punti di vendita ricariche, esercizi commerciali e circoli privati con presenza di apparecchi elettronici Awp (Amusement with prices) che erogano vincite in denaro.

Durante i controlli, sono stati individuati 22 punti di raccolta scommesse non autorizzati e sequestrati 149 apparecchi Awp e dispositivi di gioco irregolari, oltre a 35 totem e 20 computer utilizzati per connettersi a siti di gioco illegali.

Sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria 46 persone e riscontrate 231 violazioni amministrative, con sanzioni complessive per circa 5 milioni 739 mila euro.