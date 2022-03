Giappone – Scossa di magnitudo 7.3 al largo di Fukushima

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata a nord est del Giappone. nella regione del Tohoku, alle 23:36 ora locale (le 15:36 in Italia). Secondo la Japan meteorological agency il sisma ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima a 60 chilometri di profondità. Scattato un allarme tsunami. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime.