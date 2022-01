Giappone – Scossa di magnitudo 5.7 alle isole Ogasawara

Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato in Giappone, nelle isole Ogasawara, a circa 1.000 chilometri a sud di Tokyo, alle 6:08 ore locali (le 22:08 in Italia). Al momento, secondo media locali, non risultano notizie di danni a persone o cose.