Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia

Incontro di basket “Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese” valevole per il Campionato nazionale di Serie A/1-LBA, in programma presso l’impianto sportivo “Palabarbuto” di Napoli.

Si rende noto che il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di basket “Gevi Napoli Basket/Openjobmetis Varese” valevole per il Campionato di nazionale di Serie A/1-LBA, in programma presso l’impianto sportivo “Palabarbuto” di Napoli sabato 12 aprile 2025 la seguente prescrizione:

–​divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia

Il provvedimento prefettizio è stato adottato tenuto conto delle determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 9 aprile 2025 e della proposta del Questore di Napoli, in considerazione degli elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie.